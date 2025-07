Inquinamento batterico nel lido: bagni vietati ad Arona. Le rilevazioni sono state effettuate dall’Agenzia di protezione ambientale.

La spiaggia in zona lido di Arona è stata rilevata come “inquinata” da Arpa Piemonte con conseguente divieto di balneazione. Secondo la nota dell’Agenzia regionale di protezione ambientale del 17 luglio, a seguito di un controllo effettuato il 14 luglio, sono stati rilevati valori oltre i limiti consentiti per la presenza di batteri.

In particolare, si parla di interococchi intestinali, trovati nella concentrazione di 1120 Mpn ogni 100 millilitri (Mpm è l’acronimo di Most Probable Number, una stima della concentrazione). Mentre il limite previsto è di 500 Mpn ogni 100 millilitri. Quindi siamo a un livello più che doppio superiore ai limiti di legge.

Legambiente: ormai domina l’indifferenza

Secondo il circolo Legambiente “Gli amici del lago” si tratta della «conseguenza dell’inquinato cronico Vevera, rilevato fuori dai limiti di legge nei due monitoraggi di Goletta dei Laghi di Legambiente il 3 e il 23 giugno, con analisi svolte dal laboratorio Arpa Piemonte di Novara, con alcuni parametri microbiologici non solo fuori norma, ma addirittura fuori scala. Questo costituisce una situazione di forte rischio per le due aree balneabili adiacenti. La notizia di immissario fortemente inquinato ormai lascia indifferenza e rassegnazione nell’ amministrazione e anche nell’opinione pubblica del territorio. Sono più importanti gli eventi estivi e l’autocelebrazione, rispetto alla qualità delle acque e la salute e la sicurezza dei cittadini e dei turisti».

