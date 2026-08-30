Insegue e minaccia la ex fino alla questura: 36enne arrestato

Una donna è arrivata in lacrime davanti alla questura di Novara nel primo pomeriggio di venerdì 28 agosto, chiedendo immediatamente aiuto agli agenti presenti all’esterno dell’edificio. Stava andando proprio negli uffici della polizia per denunciare l’ex compagno quando l’uomo, un 36enne, l’avrebbe inseguita e minacciata lungo il tragitto.

L’uomo è stato bloccato poco dopo dall’equipaggio di una volante, intervenuto su disposizione della centrale operativa, e arrestato per atti persecutori. Una situazione particolarmente concitata, avvenuta proprio davanti alla sede della questura, dove la vittima stava cercando protezione dopo quanto sarebbe accaduto nelle ore precedenti.

Minacce e offese durante il tragitto

Secondo quanto ricostruito, la donna era uscita di casa con l’intenzione di raggiungere la questura e presentare una denuncia nei confronti dell’ex compagno dopo l’ennesima aggressione che sarebbe avvenuta la sera precedente. Durante il percorso, però, si sarebbe accorta che il 36enne la stava seguendo.

L’uomo l‘avrebbe affiancata continuando a offenderla e minacciarla ad alta voce. Un comportamento che non sarebbe cessato neppure quando la donna è arrivata davanti all’ingresso principale della questura. A quel punto sono intervenuti gli agenti di una volante, che hanno fermato il 36enne impedendogli di avvicinarsi ulteriormente alla donna.

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Già denunciato poche ore prima

Quello di venerdì pomeriggio non sarebbe stato il primo episodio finito all’attenzione delle forze dell’ordine. L’uomo, infatti, era già stato denunciato a piede libero per stalking poche ore prima, nella serata di giovedì 27 agosto, sempre per comportamenti tenuti nei confronti dell’ex compagna.

In quella circostanza la donna, per evitare che l’uomo riuscisse ad avvicinarsi, era stata costretta a difendersi utilizzando dello spray al peperoncino. Il nuovo episodio sarebbe quindi avvenuto a distanza di pochissimo tempo, proprio mentre la vittima si stava recando dalla polizia per chiedere nuovamente aiuto.

Il 36enne è stato arrestato

L’inseguimento sarebbe proseguito fino al portone della questura, dove la presenza degli agenti ha permesso un intervento immediato. Dopo essere stato fermato dalla volante, per il trentaseienne è scattato l’arresto con l’accusa di atti persecutori.

La vicenda è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. Restano da ricostruire nel dettaglio anche i precedenti episodi segnalati dalla donna e i comportamenti che avevano già portato alla denuncia presentata nei confronti dell’ex compagno poche ore prima dell’arresto.

Foto d’archivio

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