Sconcerto per Michele: se n’è andato a soli 28 anni

La comunitò di Candelo e tutto il Biellese orientale piangono Michele Agnolio, morto a soli 28 anni e fino agli ultimi momenti circondato dall’affetto dei suoi familiari e delle persone a lui più vicine. La notizia della scomparsa, diffusa ieri, mercoledì 26 agosto, ha suscitato profondo cordoglio nel paese, che si prepara ora a stringersi attorno alla famiglia per l’ultimo saluto.

Michele lascia la mamma Valeria, il papà Alessandro, il fratello Alberto con Martina, i nonni Marisa con Ezio e Maria Luisa con Paolo. A piangerlo sono anche gli zii Nicola con Serena, Roberta con Massimiliano e Paolo con Aldina, oltre ai cugini Francesco, Filippo, Simone e Camilla.

Questa sera la recita del rosario

Il feretro è stato ospitato in queste ore nelle camere mortuarie dell’ospedale di Ponderano, dove è statp possibile rendere omaggio a Michele. Un momento privato e raccolto che precederà le celebrazioni con le quali Candelo accompagnerà il giovane nel suo ultimo viaggio.

Il rosario sarà recitato questa sera, giovedì 27 agosto, alle 20 nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Candelo. Sarà la prima occasione per la comunità di riunirsi accanto ai genitori, al fratello e a tutti i familiari colpiti dalla prematura perdita.

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Domani mattina l’ultimo saluto

I funerali di Michele Agnolio saranno celebrati domani, venerdì 28 agosto, alle 10.30, ancora nella chiesa parrocchiale di San Pietro. Al termine della funzione religiosa il feretro sarà accompagnato al cimitero di Candelo, dove avverrà l’ultimo saluto.

Nel necrologio la famiglia ha espresso inoltre un particolare ringraziamento al personale del pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano per le cure e l’attenzione riservate a Michele. Un gesto di riconoscenza in un momento di grande dolore per tutti coloro che gli hanno voluto bene. Lo riporta La Provincia di Biella.

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