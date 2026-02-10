Intossicazione da monossido: muore il padre, gravi i due figli. Un 35enne e un 45enne sono stati trattati in camera iperbarica.

Intossicazione da monossido: muore il padre, gravi i due figli

Dramma l’altro pomeriggio a Cortandone, centro nell’Astigiano, dove una intossicazione da monossido di carbonio ha colpito una famiglia di origine marocchina all’interno della propria abitazione. I tre occupanti della casa hanno iniziato ad avvertire un improvviso malessere, facendo scattare l’allarme.

L’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 è stato immediato. I soccorritori hanno prestato le prime cure sul posto e disposto il trasferimento urgente in ospedale dei tre familiari.

Il padre deceduto in ospedale

Le condizioni del padre, un uomo di 73 anni, sono apparse fin da subito molto gravi: l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Asti, ma durante le fasi dell’emergenza avrebbe accusato un infarto, rivelatosi purtroppo fatale. Il decesso è avvenuto poco dopo l’arrivo in ospedale.

I due figli, nati nel 1981 e nel 1991, sono stati inizialmente accompagnati anche loro al pronto soccorso di Asti. Successivamente, vista la gravità dell’intossicazione, sono stati trasferiti in una struttura specializzata di Torino per il trattamento in camera iperbarica. Le loro condizioni sono state valutate in codice arancione e restano sotto stretta osservazione medica.

Iniziate le indagini

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri, mentre il nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco ha provveduto al sequestro dell’abitazione, come disposto dalla magistratura, per consentire gli accertamenti tecnici.

Restano da chiarire le cause precise dell’intossicazione. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti figurano un malfunzionamento dell’impianto domestico o una possibile fuga di gas.

