Intossicati dal monossido, padre e figlio trovati morti in casa. Le vittime avevano 57 e 17 anni, si indaga per capire dove si sia originato il gas velenoso.

Intossicati dal monossido, padre e figlio trovati morti in casa

Una drammatica scoperta ha scosso nella mattinata di ieri, lunedì 12 gennaio, la comunità di Guarene, piccolo comune in provincia di Cuneo. All’interno di un’abitazione un padre e il figlio adolescente sono stati trovati senza vita. Secondo le prime informazioni, la causa del decesso sarebbe riconducibile a un’intossicazione da monossido di carbonio.

Le vittime sono Paolo Foglino, 57 anni, noto ristoratore albese, e il figlio Francesco, 17 anni, che avrebbe compiuto 18 anni nel corso di quest’anno. La notizia si è rapidamente diffusa in paese e ad Alba, dove la famiglia Foglino è molto conosciuta, suscitando profondo cordoglio.

LEGGI ANCHE: Marito e moglie intossicati da monossido: finiscono in ospedale

L’allarme lanciato da un familiare

L’allarme è scattato nelle prime ore della mattina, quando un familiare, non riuscendo a mettersi in contatto con padre e figlio, ha deciso di recarsi nell’abitazione. Insospettito dal silenzio e dalla mancata risposta, ha contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e i carabinieri, che una volta entrati nell’alloggio hanno rinvenuto i due corpi privi di vita.

Partite le indagini

I militari dell’arma hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. Al momento, l’ipotesi ritenuta più probabile dagli investigatori è quella di una fuga di monossido di carbonio, forse causata da un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento o della caldaia domestica. Saranno i rilievi tecnici e gli esami disposti dall’autorità giudiziaria a chiarire l’esatta dinamica della tragedia.

La famiglia Foglino è da tempo radicata nella vita pubblica albese: il padre di Paolo, Franco Foglino, è stato assessore comunale alle finanze e fino allo scorso anno presidente della Sisi, la Società intercomunale servizi idrici; la madre, Annamaria Cane, è da sempre impegnata nel volontariato e nel sociale.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook