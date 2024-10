Investito mentre attraversa la strada: muore a 58 anni. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Tragico incidente stradale nella mattinata di oggi, giovedì 24 ottobre, in centro a Novara. Nella zona di Baluardo La Marmora, nei pressi dell’istituto superiore Omar, un uomo è stato investito e ucciso da un’auto mentre stava attraversando la strada. Come poi hanno verificato le forze dell’ordine, la vittima abitava a un centinaio di metri di distanza dal luogo della disgrazia.

A investire l’uomo è stata una Fiat Panda condotta da una donna che si è subito fermata a prestare soccorso, pur sotto choc per quello che era appena accaduto. Altri passanti hanno immediatamenti chiamato il numero unito per le emergenze 112.

L’intervento dei soccorritori

Come riporta Prima Novara, sul posto si sono portati operatori del 118, oltre a carabinieri e polizia locale per i rilievi di prassi.I sanitari hanno provato a rianimare l’uomo, ma non c’era ormai nulla da fare. E’ deceduto poco dopo l’impatto con la vettura. Si vedrà se il magistrato ordinerà l’autopsia o se invece affiderà il corpo ai familiari, affinché provvedano alle sue esequie.

