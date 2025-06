A Crevacuore la prima messa di don Sylvain Dufain. Sabato l’ordinazione sacerdotale, domenica la celebrazione nella chiesa parrocchiale del paese.

Nella mattinata di domani, domenica 29 giugno, alle 11 messa a Crevacuore di Sylvain Dufay, che verrà ordinato sacerdote nella giornata di oggi. E’ una grande festa per la diocesi eusebiana: alle 10 in cattedrale, i diaconi Sylvain Dufay e Massimo Girardi ricevono dalle mani dell’Arcivescovo l’ordinazione sacerdotale.

Un sacerdote con la laurea in Economia

Sylvain, francese con una laurea in Economia, giunge in Valle d’Aosta durante le vacanze estive del 2003, nella casa di esercizi spirituali La Salera, per fare il volontario e imparare l’italiano e dove nasce la sua vocazione al sacerdozio. Claudio Girardi, di Lignana e con una ditta in società con il fratello, lascia “le reti”, come Pietro, Giacomo e Giovanni, per seguire Gesù.

Entrami emozionati, hanno il grande desiderio di servire Cristo nei fratelli, con l’entusiasmo di chi entra a lavorare nella vigna del Signore.

E la prima messa del novello prete sarà proprio a Crevacuore. La comunità parrocchiale è chiamata a partecipare a questa giornata di festa prendendo parte alla funzione religiosa. .

