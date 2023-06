La provincia piange Piero Zanoni, imprenditore che ha dato prestigio al territorio. Aveva 80 anni, il funerale è stato celebrato ieri in duomo a Vercelli.

Un duro colpo per la città di Vercelli e per tutto il mondo imprenditoriale della provincia. E’ stato celebrato ieri, sabato 3 giugno, il funerale di Piero Zanoni, uno dei grandi volti dell’economia vercellese. E’ infatti stato il fondatore di Inter Ser, azienda leader nei pezzi di ricambio per l’industria della ceramica con interessi di tutto il mondo.

Come si legge nel sito aziendale, Piero Zanoni ha iniziato nel settore ceramico come responsabile avviamento e collaudo di tutti i tipi di forno. Il suo principale punto di forza è la fiducia che riscuote presso i clienti, che lo porta a ricoprire posizioni manageriali di rilievo. Da responsabile vendite Monter (gruppo Montedison) a Sales area manager Sud America (Sacmi– Imola), a socio generale e Area manager Sud America (Intercer).

Padre e imprenditore

Zanoni era alla guida dell’azienda di via Verdi 27 insieme ai figli Gianluca, detto Bobo, già consigliere comunale con il gruppo SiAmo Vercelli, e Paolo. Particolarmente apprezzato per le sue doti umane, di padre e grande imprenditore, ha fatto di quel gruppo di lavoro una squadra affiatata, una vera famiglia.

Moltissime persone hanno voluto partecipare alle esequie celebrate ieri mattina nel duomo di Vercelli.

