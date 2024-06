La suocera accosta e un camion li travolge: è Luca Rubbi il 31enne morto il giorno del compleanno. Dolore per l’incredibile incidente accaduto sulla A26.

Si attende il nulla osta della magistratura per l’addio a Luca Rubbi, il 31enne che ha perso la vita nella serata di venerdì lungo l’autostrada A26 a seguito di un incidente assurdo quanto beffardo.

Come riporta Prima Novara, quella sera Luca Rubbi stava viaggiando lungo la A26 su un’auto condotta dalla suocera Wilma, 61enne. Era sul sedile di dietro assieme al suo inseparabile cane. Erano diretti a Gravellona Toce, dove abitavano. Al posto del passeggero c’era invece la fidanzata Jessica. I tre erano di ritorno dalla Liguria, dove avevano anche festeggiato il 31mo compleanno di Luca.

La sosta fatale

Improvvisamente, all’altezza di Biandrate, la suocera spiega di sentirsi poco bene e accosta la vettura nella corsia di emergenza. Sperando di riprendersi al più presto per riprendere il viaggio. Invece è arrivato da dietro un camion, il cui conducente evidentemente li ha visti solo all’ultimo momento e non ha fatto in tempo a frenare.

Fatto sta che il mezzo pesante ha impattato violentemente contro la Volkswagen Polo ferma. Per Luca il contraccolpo è stato fatale: ha cessato di vivere sul colpo. La suocera è rimasta ferita gravemente mentre la fidanzata illesa.

I rilievi della polizia stradale di Romagnano

E’ stata proprio la fidanzata a lanciare l’allarme, mentre la madre è stata ricoverata in gravi condizioni al Maggiore. Sul posto squadre di vigili del fuoco di Novara e di Vercelli. Indagini ancora in corso per stabilire come sia stato possibile che il conducente del camion non si sia accorto della presenza dell’autovettura sulla corsia di emergenza.

I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale di Romagnano.

