Lancia una transenna contro i vicini: arrestata a 74 anni

E’ il terrore dei vicini, tant’è che nei suoi confronti il giudice ha già ordinato il divieto di avvicinamento a seguito di una lunga serie di aggressioni, dispetti e insulti. Ma il provvedimento non vale nulla: qualche giorno fa ha nuovamente tentato di aggredire alcune persone del paese, lanciando loro contro addirittura una transenna. Si tratta di una pensionata di 74 anni che, a dispetto dell’età, è un personaggio da cui la gente si tiene alla larga.

La donna vive in una frazione di Zubiena, nel Biellese. E in passato i carabinieri sono già dovuto intervenire decine di volte (in qualche caso anche più volte al giorno) per le intemperanze della signora.

Scatta l’arresto

L’altro giorno per la donna è scattato l’arresto. A seguito dell’ennesimo diverbio con i vicini per questioni legati all’utilizzo del cortile, ha lanciato contro i rivali una transenna. I carabinieri l’hanno arrestata e portata nel carcere femminile di Vercelli. Poi è stata rilasciata perché le sue condizioni di salute sono incompatibili con la detenzione in cella.

Foto d’archivio

