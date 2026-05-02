A Lessona l’ultimo addio a Massimo: se n’è andato a 54 anni. Il funerale celebrato nella cappella del centro “Don Franco Picco” dove l’uomo era ospitato.

A Lessona l’ultimo addio a Massimo: se n’è andato a 54 anni

È mancato nei giorni scorsi Massimo Acerbo, 54 anni, come annunciato dalla famiglia nel necrologio diffuso nel territorio. L’uomo si è spento all’ospedale di Ponderano dopo un periodo di sofferenza, circondato dall’affetto dei suoi cari.

A darne notizia sono il padre Sergio, il fratello Roberto, insieme ai parenti, che ne ricordano la figura con commozione. I funerali sono stati celebrati martedì scorso, 28 aprile, nella cappella del Centro “Don Picco”, seguiti dal trasferimento al cimitero di Biella per il rito della cremazione.

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Ospite del centro di Lessona

Negli ultimi tempi Acerbo era ospite del centro “Don Franco Picco” di Lessona, una struttura dedicata all’accoglienza di persone con disabilità, in particolare di natura psichica, che offre anche servizi ambulatoriali per utenti esterni. Il centro è gestito dalla Società Giovanni XXIII, realtà impegnata sul territorio anche nella gestione di servizi per anziani autosufficienti.

Proprio il centro Don Picco rappresenta da anni un punto di riferimento per l’assistenza e la cura, grazie a un modello improntato alla dimensione familiare, con l’obiettivo di garantire agli ospiti un ambiente accogliente e attento alle esigenze individuali. Nel necrologio, la famiglia ha voluto esprimere un ringraziamento particolare alla direzione e al personale della struttura per la premura e la vicinanza dimostrate.

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