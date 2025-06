Lotto: centrato a Vercelli un ambo da 25mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito premi per 4,3 milioni di euro in tutta Italia.

Lotto: centrato a Vercelli un ambo da 25mila euro

La fortuna torna a sorridere al Piemonte e, in particolare, a Vercelli. Nell’ultimo concorso del Lotto, uno dei premi più importanti a livello nazionale è stato centrato proprio in città: un ambo da 25mila euro, giocato in una ricevitoria di via Trino.

A darne notizia è Agipronews, che ha segnalato la vincita tra le più alte dell’estrazione più recente. Un colpo di fortuna che ha premiato chi ha creduto nei numeri giusti, trasformando una semplice giocata in un premio a cinque cifre.

Distribuiti 4,3 milioni

Nel complesso, il concorso ha distribuito oltre 4,3 milioni di euro in tutta Italia, confermando ancora una volta il forte interesse per il gioco del Lotto. Dall’inizio del 2025, secondo i dati ufficiali, il totale dei premi distribuiti ha superato i 631 milioni di euro, a testimonianza della diffusione e della popolarità del gioco su tutto il territorio nazionale.

Il Piemonte si conferma così tra le regioni protagoniste delle ultime vincite, con Vercelli che entra di diritto nella mappa della fortuna. Resta ignota l’identità del vincitore, ma in città cresce la curiosità su chi possa essere il fortunato (o la fortunata) che ha portato a casa il ricco premio.

Un episodio che, come sempre in questi casi, alimenta sogni e speranze tra gli appassionati, in attesa del prossimo colpo vincente.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook