Lutto per un agente di commercio morto a soli 57 anni. Lerri Zennaro era molto conosciuto in tutto il Biellese.

Lutto per un agente di commercio morto a soli 57 anni

La città di Biella è scossa dalla prematura scomparsa di Lerri Zennaro, morto a soli 57 anni. Una notizia che si è rapidamente diffusa, suscitando cordoglio e profonda partecipazione, soprattutto tra quanti lo conoscevano per il suo lavoro e per il suo modo diretto e disponibile di rapportarsi alle persone. Lo riporta La Provincia di Biella.

Zennaro era infatti un volto noto nel mondo del commercio: da molti anni svolgeva la professione di agente di commercio, attività che lo aveva portato a costruire nel tempo numerosi rapporti professionali e umani in parecchi centri della provincia. Colleghi e clienti lo ricordano come una persona affidabile, sempre pronta al dialogo e capace di instaurare relazioni basate sulla stima reciproca.

Lascia moglie e figlia

Il dolore più grande è quello della famiglia. A piangerlo sono la moglie Elena e la figlia Alice, a cui in queste ore si stringono parenti, amici e conoscenti. Lascia anche il fratello Luigino e i consuoceri Marcella e Alfredo, uniti da un affetto che oggi si trasforma in un lutto condiviso.

In attesa delle esequie, Lerri Zennaro riposa nella camera mortuaria dell’ospedale di Ponderano, dove è possibile rendergli l’ultimo saluto. La cerimonia funebre, con la benedizione, si terrà domani, venerdì 30 gennaio, alle 11 nella sala del commiato del tempio crematorio di Biella. Un momento di raccoglimento che consentirà a chi lo ha conosciuto e stimato di salutare Lerri Zennaro e di accompagnarlo nel suo ultimo viaggio, nel segno del ricordo e dell’affetto.

