Serravalle saluta Gian Paolo: se n’è andato un mese dopo la madre

Lutto nei giorni scorsi a Serravalle per la scomparsa di Gian Paolo Teglia, 71 anni. La notizia ha colpito il paese dove aveva sempre vissuto e dove era conosciuto da tante persone. Stava affrontando alcuni problemi di salute, ma la sua scomparsa è stata improvvisa per chi gli voleva bene.

Teglia era una persona gentile e solare, capace di stare in compagnia e di lasciare un ricordo in chi lo incontrava. Per lavoro era andato per qualche anno in Svizzera, prima di tornare a Serravalle. «Era una persona molto solare, legatissimo alla mamma», racconta Lara Sauer, che lo conosceva. Il suo sorriso e la sua parlantina restano vivi nei ricordi.

Un legame speciale con la madre

Gian Paolo aveva condiviso la casa e molti momenti della sua vita con la madre, scomparsa circa un mese fa. La loro era una relazione molto stretta, ricordata anche da chi frequentava la famiglia. Una vicinanza profonda che ha accompagnato il suo cammino, senza che sia possibile sapere quanto il lutto abbia inciso sul periodo difficile che stava attraversando.

Accanto al dolore per la recente perdita, Teglia affrontava alcune problematiche di salute. La notizia della sua morte ha lasciato sgomenti amici e conoscenti, che nelle ore successive hanno condiviso parole di affetto e ricordi. Nei messaggi ricorrono la sua allegria, la gentilezza e la capacità di conversare con tutti. Piccoli tratti che raccontano quanto fosse apprezzato.

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Il ricordo di familiari e amici

Gian Paolo lascia le zie e le rispettive famiglie, i cugini e gli amici di sempre. In tanti hanno voluto far arrivare la propria vicinanza ai familiari, ricordando un uomo che sapeva farsi voler bene e che aveva costruito legami duraturi nella comunità. Il cordoglio si è raccolto attorno ai suoi cari, con testimonianze affidate anche ai social.

Venerdì, al cimitero di Serravalle, è stata impartita una semplice benedizione alle sue ceneri, davanti alla cappella “Villarboito-Teglia”. Un momento di raccoglimento per salutare Gian Paolo, mentre il paese conserva il ricordo della sua presenza e delle tante occasioni condivise. A restare sono l’affetto e le parole di chi gli era vicino.

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