Lutto nel mondo del calcio: dirigente morto il giorno del 50mo compleanno. Cordoglio tra le società della zona per Marco Nipoti, colonna del Borgolavezzaro.

In sua memoria è stata anche organizzata una raccolta di fondi a scopo benefico: Marco Nipoti era una persona conosciuta e benvoluta, stimata nel mondo del calcio locale. Ex giocatore, era da tempo un dirigente del Borgolavezzaro, una di quelle persone disponibile a fare un po’ di tutto, preziose in ogni occasione.

Marco Nipoti ha cessato di vivere l’altro giorno all’ospedale “Maggiore” di Novara, dove era ricoverato per l’aggravarsi della malattia contro la quale stava combattendo da un anno circa. Il funerale è stato celebrato nella mattinata di oggi, sabato 16 novembre, nella chiesa parrocchiale sei Santi Bartolomeo e Gaudenzio di Borgolavezzaro.

La raccolta fondi

Come accennato, fin da subito gli amici di Marco hanno organizzato in sua memoria una raccolta fondi che resterà aperta sino al 7 dicembre. L’importo totale della raccolta sarà devoluto interamente all’Associazione Volontariato di Borgolavezzaro. Le donazioni possono essere effettuate in alcuni esercizi pubblici del paese.

