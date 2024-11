Cade mentre si allena in bici: famoso veterinario muore sei giorni dopo. Il professionista vittima un rovinoso incidente mentre procedeva in discesa.

Cade mentre si allena in bici: famoso veterinario muore sei giorni dopo

A Torino era considerato il veterinario dei vip. Tra i suoi clienti, per fare qualche esempio, c’erano l’ex presidente della Regione Piemonte Enzo Ghigo, gli ex calciatori bianconeri Allegri, Bonucci, Barzagli e Chiesa, l’ex capitano granata Belotti e l’attuale portiere del Toro Milinkovic-Savic. Luca Ferrero aveva 54 anni, era titolare di uno degli studi veterinari più famosi ed era un grande appassionato di bici, tesserato per il Cral Regione Piemonte e specialista nelle gare di granfondo.

Ma proprio mentre si allenava in bici è sopraggiunto l’incidente che lo ha portato via. Lo scorso mercoledì, mentre stava percorrendo una discesa a Pecetto, è stato vittima di una rovinosa caduta che gli ha procurato un violento trauma alla tesate all’addome. Si sospetta che sia stato superato a distanza ravvicinata da una moto o da un’auto, e che questo gli abbia fatto perdere l’equilibrio.

La corsa all’ospedale

Il professionista è stato subito soccorso e portato all’ospedale Cto di Torino. Dove però, nonostante gli sforzi dei sanitari, è infine deceduto l’altra sera, dopo sei giorni di agonia. Lascia la compagna Nadia, la sorella Simona e due nipoti di 19 e 24 anni.

