Lutto tra i vigili del fuoco, addio a Sergio Cordero

Giorni di lutto nel mondo dei vigili del fuoco. ieri, lunedì 15 giugno, è stato dato a Cossato l’ultimo saluto a Sergio Cordero, morto all’età di 75 anni. I funerali sono stati celebrati alle 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta, alla presenza dei familiari e di quanti lo hanno conosciuto nel corso della sua vita.

Per la città e per tutto il Biellese orientale è una perdita sentita: Cordero è stato per anni legato ai vigili del fuoco, guidando il distaccamento di Cossato e diventando un volto familiare per molte persone. Il suo nome resta associato a un impegno concreto, portato avanti con serietà e spirito di servizio.

Una figura stimata sul territorio

Nel corso degli anni Sergio Cordero ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità cossatese. Il suo ruolo nei vigili del fuoco lo ha messo spesso a contatto con situazioni delicate, nelle quali professionalità e disponibilità fanno la differenza.

A piangerlo sono la moglie Graziana Vincenti, i figli Stefano e Corrado con le rispettive famiglie, i nipoti, il fratello Mario e tutti i parenti. Dopo la funzione religiosa, la salma viene tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero di Mottalciata San Vincenzo.

Il ricordo della comunità

La veglia di preghiera si è svolta domenica 14 giugno nella stessa chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Un momento di raccoglimento che ha preceduto il funerale e che ha permesso a parenti, amici e conoscenti di stringersi attorno alla famiglia.

La scomparsa di Sergio Cordero lascia un vuoto tra chi ne ha apprezzato la presenza discreta e il legame con il territorio. Cossato lo ricorda come una persona conosciuta, rispettata e legata a una lunga stagione di servizio alla comunità. Lo riporta La Provincia di Biella.

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