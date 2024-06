Macellazione “fai da te” per un rito religioso: denunciate quattro persone. Stavano preparandosi per una ricorrenza, ma l’operazione è illegale.

Macellazione “fai da te” per un rito religioso: denunciate quattro individui

Quattro persone di religione islamica sono stati denunciati per aver praticato una macellazione clandestina. Durante la festa religiosa chiamata “Eid el-Adha” i carabinieri della compagnia di Venaria Reale e del gruppo carabinieri forestali di Torino hanno trovato nel comune di Caselle un luogo dove stava avvenendo una macellazione non autorizzata.

Come riferiscono i colleghi di Prima il Canavese, i quattro individui stavano macellando degli ovini in un territorio rurale. Gli animali, di provenienza illecita, venivano macellati in luogo non autorizzato, da persone non abilitate ed inoltre senza il preventivo stordimento, quindi in maniera non conforme alle normative vigenti sul benessere animale e sulla sicurezza alimentare.

LEGGI ANCHE: Macellavano pecore nei boschi di Borgomanero: denunciati

Denunciate quattro persone

La orocura della Repubblica ha denunciato quattro persone. Le accuse a loro carico sono quelle di maltrattamento animale, uccisione di animali senza necessità, macellazione clandestina, ricettazione di capi di bestiame e possesso di strumenti atti ad offendere.

L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di salvare due ovini. Ora grazie al servizio veterinario Asl sono stati affidati in custodia giudiziale a un’associazione onlus del territorio.

Macellazione rituale autorizzata

Si ricorda che la macellazione rituale è autorizzata dalla normativa italiana, ma solo se effettuata in macelli autorizzati e da personale specificamente abilitato. La macellazione clandestina mette a rischio oltre al benessere animale, anche la salute del consumatore, infatti è priva delle garanzie igienico-sanitarie necessarie alla consumazione.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook