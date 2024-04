Madre e figlia muoiono a distanza di 24 ore. La nipote: «La nonna non stava bene ed era molto debilitata. La scomparsa della mamma è stata invece un fulmine a ciel sereno».

Una tragedia familiare, una triste vicenda che ha destato profondo cordoglio nel Biellese orientale, in particolare a Quaregna-Cerreto. Madre e figlia sono morte a distanza di poche ore l’una dall’altra.

Rita Pillon aveva 94 anni. Il suo cuore ha cessato di battere l’altro mercoledì, mentre la figlia Mirella Clemente (nella foto), storica ex titolare della ferramenta omonima a Valdengo, è scomparsa il giorno dopo: aveva 73 anni.

La nipote: è stato un duro colpo

«E’ stato un duro colpo – commenta Veronica, figlia e nipote delle due donne decedute, intervistata dai colleghi de La Provincia di Biella -. La nonna è morta in ospedale dov’era ricoverata da qualche giorno. Ce lo aspettavamo, non stava bene, aveva 94 anni ed era molto debilitata. La scomparsa della mamma è stata invece un fulmine a ciel sereno».

«All’inizio di febbraio le avevano diagnosticato un tumore; nei prossimi giorni avrebbe dovuto iniziare il primo ciclo di chemio. Giovedì non si sentiva bene, noi non avremmo mai pensato che da lì a qualche ora ci avrebbe lasciati per sempre: si è spenta a causa di una setticemia».

«Era stata un’istituzione a Valdengo; dietro al bancone della ferramenta era sempre pronta ad accontentare le richieste che i clienti le facevano quotidianamente – continua -. Aveva anche il dono di saper cogliere il momento giusto per fare una battuta scherzosa. Nutriva un forte interesse per i costumi di carnevale. Negli anni ne aveva collezionati talmente tanti che in occasione della festa li prestava a parenti e amici».

