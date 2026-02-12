Malore in classe, muore una insegnante di 41 anni. La donna si è accasciata mentre faceva lezione ai ragazzi di quinta.

Malore in classe, muore una insegnante di 41 anni

Profondo cordoglio a Chivasso per la scomparsa di Giada Geraci, insegnante di 41 anni dell’istituto comprensivo “Alessandro Dasso”, morta improvvisamente dopo essere stata colpita da un malore mentre si trovava a scuola. Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso.

Il dramma si è consumato durante l’orario scolastico. La maestra era in classe con i suoi alunni di quinta elementare quando si è sentita male. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente e la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Molinette di Torino, ma nonostante gli sforzi dei medici non è stato possibile salvarle la vita.

Lascia il marito e un figlio

Originaria della Sicilia, Giada Geraci – in Di Blasi – aveva scelto Chivasso come città d’adozione. Viveva nella frazione Torassi insieme al marito e al figlio. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenta l’intera comunità scolastica e cittadina.

Tra i corridoi della scuola il clima è di incredulità. Colleghi, famiglie e alunni la ricordano come una presenza discreta ma autorevole, capace di costruire relazioni autentiche con i bambini. Non aveva bisogno di alzare la voce: il rispetto nasceva dalla sua capacità di ascolto e dalla dedizione con cui svolgeva il proprio lavoro.

Il funerale venerdì pomeriggio

La città si prepara ora a darle l’ultimo saluto. Ieri sera, mercoledì 11 febbraio, è stata celebrata una messa in suffragio nel duomo di Santa Maria Assunta. I funerali saranno celebrati nel pomeriggio di domani, venerdì 13 febbraio, sempre nel Duomo di Chivasso.

Un’intera comunità si ferma per ricordare una donna che aveva scelto di dedicare la propria vita alla scuola, seminando ogni giorno conoscenza, attenzione e gentilezza.

