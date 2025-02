Malore durante l’uscita nei boschi, muore a 55 anni. L’allarme lanciato dalla famiglia che non riusciva più a mettersi in contatto con l’uomo.

Malore durante l’uscita nei boschi, muore a 55 anni

Sono stati giorni di dolore a Moncrivello per la prematura scomparsa di Francesco Santià, per tutti “Cesco”, mancato a 55 anni per un malore improvviso. Un tranquillo weekend immerso nella natura ha purtroppo avuto un triste epilogo. La sua famiglia ha lanciato l’allarme quando non l’ha più visto fare ritorno dalla sua abituale gita nel bosco a bordo del suo inseparabile Fiorino adibito a camper. Lo riporta Prima Chivasso.

Francesco, conosciuto per la sua passione per la natura e per le attività all’aria aperta, amava passare i fine settimana a contatto della natura, anche vicino ai laghi o ai fiumi.

Partono le ricerche

Le forze dell’ordine, dopo avere avviato immediatamente le ricerche, grazie all’intercettazione della sua scheda telefonica, sono riusciti a localizzare la posizione di Francesco, a Formigliana. «Siamo andati sul posto – ricorda il fratello – e da lontano abbiamo subito riconosciuto il suo Fiorino nel bosco. Ma, purtroppo per lui non c’è più stato nulla da fare».

E’ stato un infarto improvviso a strappare Francesco troppo presto alla vita mentre stava godendo nel suo Fiorino camperizzato della quiete del bosco.

L’ultimo saluto

I colleghi e e i dirigenti dell’azienda in cui lavorava si sono stretti al cordoglio della famiglia, numerosi i presenti ai funerali celebrati nella chiesa parrocchiale. Francesco ha lasciato l’amata mamma Maria, i cuoi cari figli Benedetta con Adrian e Jacopo, la moglie Maria, i fratelli Gian Piero, Giuseppe con Rita, gli zii Gaetano e Margherita.

