Malore fatale a Curino durante una pedalata: morto un 67enne

Un ciclista di 67 anni è morto nei giorni scorsi a Curino, dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre stava pedalando. La vittima è Luciano Radice, residente a Cornaredo, nel Milanese. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare nonostante il rapido intervento dei soccorritori.

L’allarme è stato lanciato poco dopo che l’uomo si era accasciato a terre, vittima di un probabile arresto cardiocircolatorio. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e i carabinieri, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso del 67enne.

La passione per le due ruote

Radice era un grande appassionato di ciclismo e dedicava molto tempo alle uscite in bicicletta. Una passione documentata anche dalle numerose immagini pubblicate sui suoi profili social, testimonianza dei tanti itinerari affrontati sulle due ruote anche lontano dalla sua abitazione.

Proprio una di queste escursioni lo aveva portato ieri mattina sulle strade del Biellese. Durante il percorso a Curino è arrivato il malore improvviso che gli è stato fatale, trasformando una giornata dedicata alla bicicletta in una tragedia.

La salma restituita alla famiglia

Sul luogo del decesso è intervenuto anche il pubblico ministero di turno della Procura di Biella per gli accertamenti necessari. Gli elementi raccolti hanno permesso di escludere la necessità di ulteriori approfondimenti sulla morte del ciclista.

A Curino sono quindi arrivati i familiari di Luciano Radice, avvertiti di quanto era accaduto. Dopo il nulla osta dell’autorità giudiziaria, la salma del 67enne è stata restituita ai parenti, che potranno ora procedere con l’organizzazione delle esequie.

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