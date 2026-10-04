Atap cerca 20 nuovi autisti: patente pagata e assunzione a tempo indeterminato

Atap ha avviato il 16 settembre, nelle province di Biella e Vercelli, la prima edizione di «Noi guidiamo Atap», un progetto realizzato con Agenzia Piemonte Lavoro per formare nuovi conducenti di autobus. Saranno selezionate fino a venti persone da avviare al percorso per ottenere le abilitazioni necessarie. Le candidature devono pervenire entro le ore 16 di venerdì 16 ottobre 2026.

L’azienda sosterrà i costi dei corsi, affidati ad autoscuole convenzionate nei territori di Biella e Vercelli. Chi possiede la patente B seguirà la formazione per conseguire la patente D e la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Per chi ha già la patente D o DE è previsto un percorso mirato al conseguimento della qualificazione ancora necessaria.

Requisiti e prove di selezione

Per candidarsi servono un diploma di scuola secondaria superiore, un’adeguata conoscenza dell’italiano, l’idoneità fisica alla mansione e una patente B, D o DE valida. Il limite massimo d’età è di 55 anni; l’età minima dipende dal percorso formativo: è di 21 anni per chi parte dalla patente B e, di norma, di 24 anni per chi accede con la D o la DE. L’avviso indica anche gli altri requisiti di ammissione.

La prima prova consiste in un test psicoattitudinale di 60 domande a risposta multipla: per superarlo occorrono almeno 48 risposte corrette. Seguiranno prove individuali e di gruppo, organizzate con il supporto di Agenzia Piemonte Lavoro. Saranno valutate anche responsabilità e gestione dello stress, insieme all’affidabilità, alla capacità di rapportarsi con gli utenti e alla predisposizione ad apprendere.

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Stipendio e sedi di lavoro

Dopo il conseguimento delle abilitazioni, i candidati idonei saranno inseriti in una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato come conducenti. La retribuzione annua lorda iniziale stimata va da 26.580 a 29.000 euro, in base ai turni e alle relative indennità. Atap indica inoltre un credito welfare di circa 1.400 euro netti all’anno, calcolato sulla stessa stima di giornate lavorate.

Il contratto prevede un periodo di prova di sei mesi. Le sedi di assegnazione indicate sono i depositi di Biella, Vercelli, Alice Castello e Pray. L’accesso alla formazione richiede il superamento della selezione; il successivo inserimento al lavoro segue il conseguimento dei titoli e la graduatoria prevista dall’avviso. I dettagli delle condizioni economiche e del percorso sono pubblicati da Atap.

Come presentare la domanda

Il modello da compilare e l’avviso integrale sono disponibili sul sito di Atap. La domanda, con gli allegati richiesti, può essere consegnata all’ufficio del personale di corso Guido Alberto Rivetti 8/B a Biella, inviata per raccomandata oppure tramite Pec personale, secondo le modalità indicate nel bando. La richiesta deve arrivare ad Atap entro le ore 16 del 16 ottobre: per la raccomandata conta la ricezione, non la spedizione.

Chi intende partecipare deve consultare l’avviso prima di inviare i documenti: sono richiesti, tra gli altri, il curriculum e le copie del documento d’identità, del codice fiscale e della patente. Una domanda incompleta può comportare l’esclusione nei casi previsti dal bando. Per chiarimenti, Atap indica l’ufficio del personale, contattabile all’indirizzo segreteria@atapspa.it.

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