Malore fatale in mare durante la vacanza: morto a soli 61 anni

Marco Cavallero, 61 anni, molto conosciuto a Crescentino e nel Vercellese, è morto a Crotone dopo essere stato colpito da un improvviso malore mentre faceva il bagno. L’uomo si trovava in Calabria per trascorrere un periodo di vacanza quando è avvenuta la tragedia.

La notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa in tutta la provincia, dove Cavallero aveva moltissimi amici e conoscenti. In poche ore il suo profilo Facebook è stato raggiunto da numerosi messaggi di cordoglio e ricordi legati ai tanti momenti condivisi.

Un volto conosciuto nei locali

Per molti anni Marco Cavallero aveva lavorato come addetto alla sicurezza nei locali del territorio, diventando un volto familiare per chi frequentava discoteche e serate. Un’attività che gli aveva permesso di stringere rapporti e amicizie durati nel tempo.

Più recentemente aveva lavorato anche per Sda, l’azienda che fa servizio di corriere espresso. Proprio dagli ex colleghi, oltre che dagli amici di lunga data, sono arrivati alcuni dei ricordi più commossi: vengono raccontati il suo carattere, le risate, le cene, le giornate trascorse insieme e una presenza diventata per molti quasi familiare.

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Ieri l’ultimo saluto e il ritorno a Crescentino

L’ultimo saluto all’uomo è stato dato ieri, giovedì 13 agosto. La salma è stata accolta nel tempio crematorio di Mappano, dove appunto si è svolto il rito funebre. Le sue ceneri verranno portate a Crescentino e riposeranno nel cimitero cittadino. Lo riporta Prima Vercelli.

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