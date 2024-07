Malore in municipio, muore dopo una settimana. Aveva solo 25 anni. Sconcerto nel Novarese per una giovane che stava svolgendo servizio civile.

Era stata ricoverata lo scorso lunedì 24 giugno per un malore che l’aveva colpita mentre stava svolgendo il suo servizio civile negli uffici municipali di Novara. Irene Pizzo purtroppo non ce l’ha fatta, nonostante l’impegno degli operatori sanitari: ha cessato di vivere l’altro giorno, a soli 25 anni.

Sconcerto nel Novarese per una giovane che troppo presto è stata strappata alla vita e all’affetto di chi le voleva bene. Si era laureata in scienze dell’educazione e da qualche settimana aveva iniziato il servizio civile alle dipendenze dell’amministrazione comunale di Novara, e in particolare negli uffici dell’assessorato all’istruzione che si trovano in corso Cavallotti.

Il malore negli uffici

La giovane abitava a Novara con la famiglia. Il 24 giugno era andata negli uffici municipali secondo gli orari del servizio civile. Improvvisamente si è accasciata esanime.

Subito gli altri funzionari presenti avevano chiamato i soccorsi. Un equipaggio del 118 era arrivato poco dopo e aveva tentato di rianimare la giovane. Purtroppo senza esito: vista la situazione, era stato deciso di ricoverarla al Maggiore nel reparto rianimazione. Il personale medico e infermieristico ha provato per una settimana a tenere in vita la ragazza, ma senza esito. E alla fine hanno dovuto arrendersi.

Il funerale viene celebrato nella giornata di domani, giovedì 4 luglio.

