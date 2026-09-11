Pauroso volo dalla tromba delle scale dell’ospedale: morto un Oss

Tragedia all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, Massimo Celoria, operatore socio sanitario in servizio al Pronto soccorso, è morto nella mattinata di ieri, giovedì 10 settembre: l’episodio è avvenuto intorno alle 9, quando l’uomo è precipitato all’interno della tromba delle scale della struttura sanitaria. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per eseguire i rilievi e raccogliere gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto. Gli accertamenti sono ancora in corso e, in questa fase, tra le ipotesi prese in considerazione c’è anche quella di un gesto volontario.

Il cordoglio dell’Asl

La notizia ha profondamente colpito l’intero ospedale. La direzione dell’Asl Vercelli ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia di Celoria, rivolgendo un pensiero particolare alla figlia e alle persone che gli erano più vicine.

Vicinanza è stata espressa anche ai colleghi del Pronto soccorso e a tutto il personale che aveva lavorato con lui nel corso degli anni. L’azienda sanitaria ha ricordato in particolare le qualità umane e professionali dell’operatore, conosciuto e apprezzato da molte persone.

«Un collega come pochi»

Numerosissimi messaggi di cordoglio sono comparsi anche sui social. Ex colleghi e conoscenti ricordano Celoria come una persona disponibile, seria e profondamente dedita al proprio lavoro, capace di mantenere gentilezza e attenzione anche nei momenti più difficili.

C’è chi rievoca gli anni trascorsi insieme alla Dea e il suo carattere scherzoso e solare, chi sottolinea la professionalità dimostrata nell’assistenza ai pazienti. Parole che restituiscono l’immagine di un uomo che ha lasciato un ricordo profondo nell’ospedale e tra molti vercellesi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook