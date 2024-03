Malore mentre sale in auto, si accascia sul sedile. Lo scopre un passante. Chiamati subito i soccorsi, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

E’ stato un passante a scoprire per caso la tragedia: Anacleto Luigi Dindo giaceva in ginocchio davanti alla portiera aperta, accasciato sul sedile della proprio auto ferma nel parcheggio. Inizialmente ha creduto che l’uomo fosse in quella strana posizione per cercare qualcosa. Ma poi si è reso conto che il problema era ben più serio.

Come riportano i colleghi de La Provincia di Biella, è morto così l’altra mattina un pensionato di 77 anni. Teatro del dramma è stato un parcheggio di via Mazzini: il pensionato è stato fulminato da un infarto mentre stava per risalire sull’auto.

L’arrivo dei soccorsi

Il passante ha subito dato l’allarme, e poco dopo sono arrivati gli operatori del 118. Hanno provato a rianimare l’uomo, ma era chiaro che non c’era niente da fare.

Ex camionista, il 77enne ha lasciato la moglie Loredana, i figli Sabrina con il marito Lorenzo e Simone con la moglie Milena, gli affezionati nipoti Lorenza, Andrea, Valentina e Aurora, la sorella Giancarla, il fratello Giacomo, il consuocero Mario.