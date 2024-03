Dramma a Gattinara, pensionata muore in strada a seguito di un malore. Le manovre di rianimazione sono proseguite per molto tempo, ma non c’è stato nulla da fare.

Dramma a Gattinara, pensionata muore in strada a seguito di un malore

Una pensionata di Gattinara è morta improvvisamente nella serata di sabato, mentre camminava lungo le vie del centro cittadino. Più precisamente, è avvenuto in via Calza, in prossimità dell’incrocio con il corso Valsesia: l’anziana donna si è accasciata al suolo, perdendo i sensi.

Immediatamente sono stati avvertiti i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno avviato le consuete manovre di rianimazione.

Non c’è stato nulla da fare

I tentativi sono proseguiti per parecchio tempo, ma alla fine gli operatori hanno dovuto arrendersi: e per la donna non è rimasto altro da fare che constatarne l’avvenuto decesso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Gattinara per i rilievi di prassi.

La donna si chiamava Bianca Patriarca: aveva 90 anni e lascia una figlia, una nipote e altri parenti. Il funerale viene celebrato nel pomeriggio di oggi, martedì 12 marzo, alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Pietro.

L’episodio della settimana precedente

Per la città di Gattinara si tratta del secondo sabato sera consecutivo che è caratterizzato da malori che richiedono l’intervento dei sanitari. Sabato scorso era accaduto a una donna che si era sentita male nel suo appartamento in una palazzina in via Vittorio Veneto. Preoccupati che non fosse in grado di aprire la porta dell’alloggio, i vicini hanno dato l’allarme al 112.

Sul posto erano intervenuti poco dopo i vigili del fuoco ed un ambulanza per soccorso persona. La donna era stata raggiunta e affidata alle cure dei sanitari, che l’hanno accompagnata al pronto soccorso.

Foto d’archivio