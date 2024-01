Mamma 43enne morta in un incidente, raccolta fondi per i figli. Intanto per il conducente scatta la denuncia per omicidio stradale.

E’ stata attivata nei giorni scorsi una racconta fondi in memoria di Elena Marone, morta ad appena 43 anni in un incidente nella tarda sera di martedì 16 gennaio. Una raccolta fondi finalizzata a dare sostegno ai suoi figli, per aiutarli ad affrontare le spese di questa tragica dipartita. La donna viveva a San Raffaele Cimena, centro nei pressi di Chivasso. Lo riportano i colleghi di Prima Settimo.

La tragedia sulla strada provinciale

L’incidente era avvenuto sulla strada provinciale che collega Brandizzo a San Raffaele Cimena. Tre le vetture che si erano scontrate: una Fiat 500X, una Fiat Stilo e una Ford Puma. Pare sia stata la Stilo, dove viaggiava Elena, a sbandare nella corsia opposta, scontrandosi con la Ford e poi contro la 500X.

Al conducente della Stilo è stata ritirata la patente, e ora sul suo capo pende una denuncia per omicidio stradale.

Nulla da fare per Elena

All’arrivo dei soccorritori, per Elena Marone non c’era più nulla da fare. Nonostante gli sforzi dei medici del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarla, alla fine se ne è dovuto constatare il decesso.

Gravi anche un’altra donna e sua figlia di 5 anni, trasportate in codice rosso al Cto e al Regina Margherita di Torino. Le condizioni della piccola si sono fortunatamente rivelate meno preoccupanti di quanto si fosse ipotizzato, per dinamica, in un primo tempo. Per lei, una prognosi di venti giorni.