Schianto nella notte, muore una madre di appena 43 anni. Nell’incidente coinvolte tre vetture, la vittima ha lasciato due figli di 13 e 18 anni.

Incredulità e sgomento tra familiari e conoscenti per l’improvvisa scomparsa di Elena Marone, morta in un terribile incidente a soli 43 anni. A costarle la vita è stato uno scontra a tre nel quale è rimasta coinvolta nella tarda serata di martedì 16 gennaio sulla provinciale che collega Brandizzo a San Raffaele Cimena.

Secono quanto ricostruito dai carabinieri, la giovane donna viaggiava come passeggera a bordo di un’auto guidata da un uomo di Gassino, al quale è stata ritirata la patente e sul cui capo ora pende una denuncia per omicidio stradale. Pare infatti sia stato lui, invadendo la corsia opposta, a provocare l’incidente che ha visto coinvolte altre due auto.

Tre auto coinvolte

Le vtture che si sono scontrate sono una Fiat 500X, una Fiat Stilo e una Ford Puma. Pare sia stata appunto la Stilo, dove viaggiava Elena, a sbadare nella corsia opposta, scontrandosi con la Ford e poi contro la 500X.

Nonostante gli sforzi dei medici del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarla, per la 43enne non c’è stato nulla da fare. Gravi anche un’altra donna e sua figlia di 5 anni, trasportate in codice rosso al Cto e al Regina Margherita di Torino. Le condizioni della piccola si sono fortunatamente rivelate meno preoccupanti di quanto si fosse ipotizzato, per dinamica, in un primo tempo. Per lei, una prognosi che non dovrebbe superare i venti giorni.

