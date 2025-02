Manager biellese muore a Miami a soli 54 anni. Giuseppe Meneghetti era un’istituzione a livello internazionale nel mondo della nautica.

Manager biellese muore a Miami a soli 54 anni

Aveva soltanto 54 anni Giuseppe Meneghetti, per tutti più semplicemente Beppe, il manager biellese morto improvvisamente a Miami nei giorni scorsi. Apprezzato professionista della nautica a livello internazionale, Meneghetti era nato e cresciuto a Biella, ma da alcuni anni viveva negli Stati Uniti, a Miami. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

E proprio nel suo appartamento in Florida, lo scorso 8 febbraio, è stato trovato privo di vita. A stroncarlo è stato un improvviso malore. Nel Biellese era molto conosciuto non solo per averci vissuto per molti anni, ma anche perché vi tornava regolarmente per far visita alla famiglia e agli amici.

Un’istituzione nel mondo della nautica

Meneghetti era una vera e propria istituzione nel mondo della nautica. Tanti gli incarichi prestigiosi ricoperti, in particolare nel ruolo di direttore commerciale. Nel corso della carriera aveva collaborato con alcuni dei cantieri navali più prestigiosi, tra i quali il Gruppo Ferretti e Riva.

Lo scorso 13 febbraio amici, colleghi e familiari lo hanno ricordato durante una commemorazione su una spiaggia di Miami. Una volta ottenuto il nulla osta, le ceneri di Meneghetti faranno ritorno a Biella, dove verrà organizzata la cerimonia funebre.

