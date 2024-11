Manager di 55 anni stroncato da un infarto. Lutto nel Biellese orientale per Alessio Mora, protagonista anche di una turbolenta trattativa calcistica.

Una quindicina di anni fa era stato tra i protagonisti della vendita del Bari Calcio, all’epoca posseduto dalla famiglia Matarrese. Una trattativa difficile e che in zona fece molto parlare. E’ morto a soli 55 anni, stroncato da una cristi cardiaca Alessio Mora, manager 55enne residente a Cossato, nel Biellese Orientale.

L’uomo aveva iniziato la carriera nel settore immobiliare, poi aveva diversificato le sue attività. Ha cessato di vivere a seguito di una crisi cardiaca: è stato portato all’ospedale di Ponderano, ma non ce l’ha fatta.

Oggi il funerale

Come riporta Prima Biella, a darne il triste annuncio sono stati la mamma Rosele e il papà Franco, il figlio Andrea con la mamma Silvia, la sorella Simona con Gabriele e Federico, oltre ad altri parenti e a tutti gli amici e i conoscenti che aveva in zona. Il funerale viene celebrato nella mattinata di oggi, sabato 9 novembre, a partire dalle 10 nella chiesa parrocchiale di Gesù Nostra Speranza a Cossato. Dopo la cerimonia proseguirà per il tempio crematorio di Biella.

