Maremmano entra in un giardino e uccide un altro cane

Intervento dei carabinieri forestali a Cerrione, nel basso Biellese per un episodio avvenuto all’interno di una proprietà privata. Qui un cane ha aggredito mortalmente un altro esemplare di taglia più piccola. L’animale ferito non è sopravvissuto alle lesioni riportate.

Secondo quanto ricostruito, il cane aggressore – un maremmano appartenente a un pastore e inizialmente di guardia a un gregge – si è allontanato e si è introdotto nel giardino di un’abitazione, attaccando il cane che si trovava all’interno. Il proprietario dell’animale ucciso ha presentato immediatamente denuncia ai carabinieri.

L’indagine dei carabinieri forestali

All’arrivo delle forze dell’ordine, né il cane né il suo conduttore erano presenti sul posto. Sono quindi partite le verifiche per chiarire la dinamica dei fatti e risalire ai responsabili. Le indagini, condotte anche grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno permesso al nucleo forestale di individuare il proprietario del cane.

L’uomo è stato identificato e ora rischia una denuncia. Gli accertamenti proseguono per definire eventuali responsabilità.

