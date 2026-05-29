Masserano, donna derubata nel parcheggio del market

Una donna di 69 anni è stata derubata l’altro pomeriggio nel parcheggio del supermercato Unes di San Giacomo, a Masserano. La vittima stava caricando la spesa in auto quando un uomo l’ha avvicinata e, approfittando di un momento di distrazione, le ha strappato una collana con un anello appeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La donna, sotto choc, è stata accompagnata al pronto soccorso.

Distratta mentre sistemava la spesa

L’episodio si è verificato nell’area parcheggio del supermercato. La 69enne aveva appena terminato gli acquisti e stava sistemando le borse nel bagagliaio quando uno sconosciuto le si è avvicinato con una scusa.

In pochi secondi il malvivente è riuscito a sottrarle la collana che portava al collo. Al gioiello era legato anche un anello dal forte valore affettivo. La donna ha subito capito quanto accaduto e ha chiesto aiuto.

La fuga con i complici

Dopo il colpo, l’uomo è corso verso un’auto dove lo attendevano almeno altri complici. Il veicolo si è allontanato rapidamente dal parcheggio facendo perdere le tracce dei responsabili.

Alcuni presenti hanno assistito alla scena e sono stati raccolti elementi utili per le indagini. I carabinieri stanno verificando eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona commerciale.

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Donna soccorsa in ospedale

Il furto ha avuto pesanti conseguenze sul piano emotivo per la vittima. La 69enne è rimasta profondamente scossa dall’accaduto e ha accusato un forte stato di agitazione subito dopo il colpo.

Per questo motivo è stato necessario l’intervento dei sanitari. La donna è stata accompagnata in ospedale per accertamenti e cure, mentre proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine per identificare i responsabili.

Foto redazione

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