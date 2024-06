Maxi-incidente nella galleria del santuario: coinvolte cinque auto e due moto. Ci sono tre feriti, marito e moglie trasportati al Cto.

Maxi-incidente nella galleria del santuario: coinvolte cinque auto e due moto

Rocambolesco incidente l’altro giorno nel tunnel vicino al santuario di Vicoforte, nel Cuneese. Si sono scontrate ben cinque auto e due moto, con una dinamica che è al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti per regolare il traffico e per effettuare i rilievi del caso.

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata, bloccando per ore il transito lungo la strada statale 28. Essendo giorno festivo, e quindi anche con grande afflusso di visitatori al santuario, i problemi per il traffico sono stati notevoli, con ritardi e incolonnamenti in tutta la zona.

Tre persone ferite

Per fortuna non ci sono vittime. Ci sono però tre persone ferite: due di esse sono marito e moglie, la cui condizioni è particolarmente seria, tant’è che sono stati entrambi trasportati al Cto di Torino a bordo di ambulanze. Ferita anche una terza persona, che ha riportato fratture alle gambe e che è stato portato con l’elicottero all’ospedale di Cuneo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori sanitari e i carabinieri di zona.

Foto di copertina da “Provincia Granda”, dove c’è una gallery più completa dell’episodio

