Tir si schianta in galleria, paura lungo l’autostrada. LE FOTO

Tir si schianta in galleria, paura lungo l’autostrada. L’incidente ha bloccato la circolazione, il conducente preso in carico dagli operatori del 118.

Momenti i paura nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 3 giugno lungo l’autostrada A32 nella galleria Cels, in direzione Bardonecchia, a causa di un incidente che ha coinvolto un tir per il trasporto di liquidi alimentari. Intorno alle 15.40 sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Susa e i volontari di Borgone-Sant’Antonino.

Cicolazione interrotta

Come riportano i colleghi di Prima Torino, l’incidente è avvenuto all’altezza del 12esimo by-pass, causando l’interruzione della circolazione in direzione Bardonecchia. Sul posto sono accorsi anche i sanitari del 118, che hanno preso in carico l’autista del mezzo pesante per le cure necessarie.

Sul posto anche le forze dell’ordine cui spetta di definire con precisione la dinamica dell’accaduto. Per fortuna non sono stati coinvolti altri veicoli.

Secondo le prime informazioni, ha riportato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vi: è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Susa. La polizia stradale di Susa e il personale della società autostradale sono intervenuti per gestire la situazione e garantire la sicurezza dell’area.

