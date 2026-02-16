Maxi rissa negli spogliatoi: sospesa la Juniores tra Rione Canadà e Urs La Chivasso. Grave episodio nei campionati locali, ora si attende la decisione del giudice sportivo.

Maxi rissa negli spogliatoi: sospesa la Juniores tra Rione Canadà e Urs La Chivasso

Una gara come tante dello sport giovanile si è conclusa anzitempo con una sospensione per rissa. Si parla della sfida del campionato Juniores tra Rione Canadà e Urs La Chivasso, disputata l’altro giorno sul campo di Villata. Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso.

L’incontro, fermato intorno al 30’ del primo tempo sul risultato di 0-0, è ora al centro di un’attesa per il referto arbitrale, documento che chiarirà con precisione responsabilità e dinamica dei fatti.

Espulsioni e tensione crescente

Secondo quanto emerso, nella prima mezz’ora il direttore di gara ha espulso tre giocatori del Rione Canadà e uno dell’Urs La Chivasso. Una sequenza di cartellini rossi che ha inevitabilmente acceso gli animi, lasciando i padroni di casa in otto uomini.

Un giocatore ospite espulso ha raggiunto gli spogliatoi. Ed è proprio lì che la situazione sarebbe degenerata: stando alle prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato aggredito da un avversario, pare al termine di un battibecco. Da quell’episodio sarebbe scaturita una rissa più ampia, con il coinvolgimento di altri tesserati.

La decisione dell’arbitro

Valutata l’impossibilità di riportare la calma e di garantire le condizioni di sicurezza, il direttore di gara ha decretato la sospensione definitiva della partita. Una scelta inevitabile di fronte a un contesto che aveva ormai superato i confini del confronto sportivo.

Nei prossimi giorni il giudice sportivo esaminerà il referto arbitrale e potrà adottare provvedimenti disciplinari: dalle squalifiche individuali fino alla possibile sconfitta a tavolino per una o entrambe le squadre, qualora venissero accertate responsabilità gravi.

La nota dell’Urs La Chivasso

Attraverso i propri canali social, l’Urs La Chivasso ha diffuso una breve comunicazione ufficiale: «La gara della Juniores, impegnata in trasferta contro il Canadà, è stata sospesa al 30’ del primo tempo sul risultato di 0-0. In un contesto reso complicato dalle condizioni del terreno di gioco, il direttore di gara ha ritenuto opportuno interrompere l’incontro. Saranno ora gli organi competenti a pronunciarsi sull’omologazione della partita».

