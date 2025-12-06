Minacce e persecuzioni dall’ex compagno: donna soccorsa dalla polizia. In manette un 46enne del Vercellese con vari precedenti penali.

Minacce e persecuzioni dall’ex compagno: donna soccorsa dalla polizia

Non riusciva più a sostenere quel clima di paura che andava avanti ormai da mesi. Dopo la fine di una relazione durata circa due anni, interrotta un mese fa, una donna ha trovato il coraggio di chiedere aiuto. La sera del 30 novembre ha contattato la centrale operativa della Questura di Vercelli, spiegando in stato di forte agitazione di essere nuovamente bersaglio di minacce di morte da parte dell’ex compagno.

Una pattuglia delle volanti l’ha raggiunta sul luogo di lavoro, dove la donna è stata rassicurata e accompagnata in Questura. Qui ha ricostruito una lunga sequenza di episodi: violenze fisiche, intimidazioni, pedinamenti e continue pressioni, che l’avevano spinta a chiudere il rapporto. Quella stessa sera l’uomo aveva ripreso a contattarla attraverso messaggi vocali e telefonate ossessive, pretendendo di sapere dove si trovasse.§

LEGGI ANCHE: Calci, pugni e minacce alla ex: guai per un 52enne novarese

Minacciata in diretta davanti ai poliziotti

La situazione è precipitata quando, mentre la donna era già con gli agenti, l’ex compagno ha continuato a chiamare. In una delle telefonate, ascoltata in diretta dagli operatori di polizia, l’uomo ha ribadito l’intenzione di raggiungerla per ucciderla, aggiungendo di essere sul punto di forzare la porta della sua abitazione.

Immediatamente è scattata la ricerca del sospettato, un 46enne pluripregiudicato, con precedenti anche per reati associativi di stampo mafioso e al momento affidato in prova ai servizi sociali. Gli agenti lo hanno rintracciato nella sua abitazione: era in evidente stato di alterazione alcolica, già pronto a uscire di casa, con il giubbotto indossato e un coltello in tasca.

L’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Vercelli. Dopo l’udienza di convalida, il giudice ha disposto per lui la misura della custodia cautelare in carcere.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook