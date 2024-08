Morta improvvisamente a cinquant’anni, lutto nel Biellese. Portata via da un malore, per anni aveva gestito una lavanderia a Chiavazza.

Ha destato profondo cordoglio a Biella e dintroni la notizia dell’improvvisa morte di Cinzia Frau. Quello della donna, poco più che cinquantenne, era un volto molto conosciuto nel quartiere in cui era cresciuta e in città, Chiavazza. Lo riposrtano i colleghi de La Provincia di Biella.

Portata via da un malore

La tragedia si è verificata in Sardegna, isola della quale era originaria la sua famiglia, dove Cinzia si era trasferita da qualche anno insieme al marito. La donna si è sentita male all’improvviso in casa mentre insieme al marito era in compagnia di alcuni amici. L’allarme è scattato immediatamente, ma ormai era troppo tardi. Molto probabilmente si è trattato di un infarto.

A Chiavazza aveva gestito una lavanderia

La notizia della scomparsa di Cinzia ha attraversato molto rapidamente il Tirreno ed è arrivata a Biella, dove la donna aveva mantenuto numerose amicizie. Era cresciuta e vissuta a Chiavazza, dove per diversi anni aveva anche gestito una lavanderia, in via Rosazza.

La vita sua e della sua famiglia non erano state particolarmente fortunate. Da ragazza, infatti, Cinzia aveva perduto un fratello in un drammatico incidente stradale. Negli ultimi anni, inoltre, aveva dovuto dire addio prima al papà e poi alla mamma.

