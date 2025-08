Motociclista 35enne muore carbonizzato dopo uno scontro. Il centauro si è schiantato contro una vettura: nulla da fare per lui.

Drammatico incidente nel pomeriggio di ieri, sabato 2 agosto, sulla cosiddetta “strada della Broglina”, al chilometro 20 della statale 338 del Canavese, nel territorio comunale di Bollengo. Un violento scontro frontale tra una moto e un’auto ha provocato la morte di un motociclista di 35 anni, originario di Moncrivello, Ivan Mirandola. L’uomo era sposato.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16. Il motociclista, alla guida di una Suzuki SV600, stava risalendo la strada quando si è scontrato frontalmente con una Toyota Yaris ibrida, a bordo della quale viaggiavano un uomo di 69 anni, alla guida, e una donna di 61. L’impatto è stato devastante: la moto si è incastrata sotto l’auto e ha preso fuoco, innescando un incendio che ha completamente distrutto entrambi i veicoli.

Il corpo avvolto dalle fiamme

Il motociclista è stato sbalzato lateralmente rispetto all’auto e sarebbe morto sul colpo. Successivamente, il suo corpo è stato avvolto dalle fiamme. Inutile l’arrivo dell’elisoccorso, che è ripartito vuoto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ivrea e Azeglio, i Vigili del Fuoco di Ivrea e diversi mezzi di soccorso.

Coinvolta in modo secondario anche una seconda moto, che procedeva nella stessa direzione della Suzuki: il conducente, un giovane di 27 anni, è finito fuori strada ed è stato trasportato all’ospedale di Ivrea con ferite lievi, per accertamenti.

Feriti in modo non grave gli occupanti dell’auto

I due occupanti dell’auto sono rimasti feriti in modo non grave. L’uomo è stato portato in ambulanza a Ivrea, mentre la donna è stata accompagnata in ospedale in stato di choc. Secondo una prima ricostruzione, è stata proprio la moto a prendere fuoco per prima, incendiando poi anche la Toyota. Le indagini sono in corso per chiarire con precisione la dinamica del tragico scontro.

Il traffico lungo la strada statale è rimasto bloccato per oltre tre ore, con pesanti ripercussioni sulla viabilità locale.

