Un viaggio per raggiungere la sorella si è trasformato in tragedia. Nadir Fazzi, 73 anni, residente a San Giorgio Bigarello, in provincia di Mantova, ha perso la vita nel tardo l’altro giorno in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Tortona, nell’Alessandrino. L’uomo viaggiava in sella alla sua Honda Shadow ed era ormai a una ventina di chilometri dalla destinazione, Novi Ligure, quando è rimasto coinvolto nello schianto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Un viaggio interrotto a pochi chilometri dalla meta

Il 73enne era partito da Mantova dopo aver concluso il proprio turno di volontariato ai Giardini Valentini. Come faceva spesso, aveva deciso di mettersi in viaggio in moto per trascorrere qualche ora con la sorella, ma non è mai riuscito a raggiungerla.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità. Gli accertamenti sono in corso e anche i familiari attendono di conoscere con precisione come si siano svolti i fatti. Nelle scorse ore la figlia Eva ha raggiunto Alessandria per il riconoscimento della salma.

Una vita dedicata al volontariato

Pensionato e vedovo da alcuni anni, Nadir Fazzi aveva lavorato nel settore elettromeccanico e successivamente alla Montedison, oggi Versalis. Terminata l’attività lavorativa, aveva scelto di dedicare gran parte del suo tempo agli altri.

Faceva parte dell’associazione Arco, impegnata nell’alfabetizzazione digitale, e della Protezione civile Club Virgiliano. Era una presenza costante durante eventi pubblici, manifestazioni sportive e iniziative dedicate all’assistenza delle persone più fragili.

Il ricordo di chi lo ha conosciuto

La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio tra i volontari e nella comunità. Colleghi e amici lo ricordano come una persona generosa, sempre pronta a mettersi a disposizione con entusiasmo e spirito di servizio.

Il suo ultimo gesto prima del viaggio è stato proprio un turno di volontariato. Un dettaglio che racconta meglio di ogni altro il carattere di un uomo che aveva scelto di dedicare il proprio tempo agli altri e che lascia un ricordo indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Foto d’archivio

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