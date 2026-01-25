Muore a 19 anni di ritrono dalla discoteca, forse investito da un’auto. Indagini in corso per capire la dinamica della tragedia.

Muore a 19 anni di ritrono dalla discoteca, forse investito da un’auto

È morto poco prima delle sei di ieri, sabato 24 gennaio. Davide Borgione, 19 anni, è probabilmente stato investito mentre rientrava a casa in bicicletta dopo una serata in discoteca a Torino. Il giovane è stato trovato a terra, privo di sensi, su un tratto di strada bagnato dalla pioggia. Trasportato d’urgenza al Cto, è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale: la causa del decesso è un trauma cranico.

Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, il ragazzo sarebbe stato urtato da un’auto che non si è fermata dopo l’impatto. Davide non indossava il casco e, cadendo, avrebbe battuto violentemente la testa sull’asfalto. Accanto a lui è stata trovata una bicicletta elettrica, apparentemente senza danni evidenti. La dinamica però è ancora da accertare.

Notato da un passante

La chiamata al 112 è arrivata poco prima delle sei: un passante ha segnalato la presenza di un giovane riverso a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia municipale, che ha immediatamente avviato i rilievi e acquisito i filmati delle telecamere presenti nella zona. In uno dei video si vede chiaramente un’auto urtare la bicicletta e allontanarsi subito dopo.

Gli agenti sono riusciti a risalire alla targa del veicolo e al proprietario, che è stato ascolcato. Al momento gli inquirenti mantengono cautela sulla definizione di “auto pirata”: resta da chiarire se il conducente si sia reso conto dell’impatto. La procura ha aperto un’inchiesta per accertare l’esatta dinamica dei fatti.

Nessun testimone

L’incidente è avvenuto all’alba, in un’area dove non risultano testimoni diretti. Le indagini si concentrano sull’analisi delle immagini e su tutte le ipotesi possibili, dall’investimento alla caduta accidentale, fino a un eventuale malore.

Davide Borgione era studente al primo anno di Economia, aveva praticato calcio nelle giovanili del Barcanova e della Fc Torinese prima di lasciare lo sport per dedicarsi allo studio. Venerdì sera era uscito con gli amici: il padre lo aveva accompagnato in discoteca e, all’uscita, il ragazzo aveva noleggiato una bici elettrica per tornare a casa. Un tragitto di poche centinaia di metri, conclusosi tragicamente.

