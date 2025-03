Muore travolto dall’albero che stava tagliando. Tragica fine per un giovane padre di famiglia di appena 41 anni.

Muore travolto dall’albero che stava tagliando

Si chiamava Alessandro Ghigo e aveva solo 41 anni. Viveva a Perrero, in provincia di Torino con la compagna e un figlio piccolo, e lavorava come gommista. E’ morto nella giornata di ieri mentre stava lavorando in un bosco: stava segando un albero con una motosega, ma è stato travolto dalla pianta ed è morto schiacciato senza avere il tempo di mettersi al sicuro.

Secondo una prima ricostruzione, Ghigo stava facendo legna per uso domestico quando il tronco di una pianta si è aperto a metà e il giovane sarebbe stato travolto dal pesante fusto.

L’intervento dei soccorritori

Scattato l’allarme, sul luogo dell’incidente è intervenuto poco più tardi il personale del 118 con l’elisoccorso del servizio regionale Azienda Zero. E’ arrivato anche l’elicottero Drago del reparto volo del Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ai carabinieri della stazione locale di Pinerolo. Ma ogni tentativo di portare soccorso al giovane padre è stato inutile. Le forze dell’ordine indagano per definire con maggiore precisione la dinamica della disgrazia.

Foto da Facebook

