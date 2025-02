Colpito al volto dal ramo di un albero: momenti di paura al Piano Rosa. Gravemente ferito (ma non in pericolo di vita) un uomo di 69 anni che stava facendo legna.

Colpito al volto dal ramo di un albero: momenti di paura al Piano Rosa

Sulle prima si era tenuto il peggio, poi per fortuna il trauma si è rilevato meno grave di quello che sembrava. Momenti di paura l’altra mattina in un bosco in zona Piano Rosa, nel territorio del comune di Cureggio, dove un 69enne è rimasto ferito dall’albero che stava tagliando.

L’uomo era uscito insime ad altre persone per fare legna in un’area boschiva non lontano dal ponte sul torrente Sizzone: tagliando un albero, è stato violentemente colpito al volto da un grosso ramo, che lo ha buttato a terra.

LEGGI ANCHE: L’albero cade e lo schiaccia: liberato dai vigili quando è ormai senza vita

L’intervento dei soccorritori

Per fortuna, come detto, il 69enne non era solo. E’ quindi subito partito l’allarme, e una squadra di sanitari del 118 si è precipitata nella zona dell’incidente. Vista la situazione, è stato chiamato anche l’elicottero, che ha trasportato l’uomo d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Novara, dove è giunto con codice rosso. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di prassi.

Come accennato, dopo le visite di prassi la situazione è apparsa meno grave. L’uomo ha subito un forte trauma, ma non è in pericolo di vita. E’ stato comunque ricoverato.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook