Muratore ucciso dalla malattia a soli 58 anni

È un colpo durissimo per la comunità cossatese e di tanti conoscenti in tutto il Biellese orientale la morte di Andrea Trombin, scomparso pochi giorni di compiere 58 anni. Una malattia lo ha portato via nel giro di pochissimo tempo. Quando gli è stata diagnosticata, purtroppo era già in stato avanzato e i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Il suo era un volto molto conosciuto in zona. Lo riporta La Provincia di Biella.

I familiari e gli amici gli hanno detto addio sabato 24 gennaio, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto festeggiare il suo 58mo compleanno.

Il ricordo del datore di lavoro

«Era un amico, prima ancora che un dipendente – lo ricorda il titolare dell’impresa Massimo Cairati insieme alla moglie Katia -. Un ragazzo d’oro, benvoluto e apprezzato da tutti, sia come persona sia come professionista. Un uomo di grande compagnia, con il quale era impossibile avere una discussione. È davvero un brutto colpo».

Trombin aveva iniziato a lavorare come muratore per la ditta di Cairati circa quattro anni fa. In precedenza aveva sempre svolto lo stesso mestiere, ma come artigiano.

Una perdita difficile da accettare

«È difficile accettare che se ne sia andato così giovane e così in fretta – aggiungono Massimo e Katia -. Era davvero una bravissima persona, così come lo è la compagna Giorgia».

Oltre a lei, l’uomo ha lasciato nel dolore la mamma Daniela e il papà Eros, la figlia Denise, il fratello Manuele con Barbara e la figlia Sophia.

Nonostante il dolore, la famiglia ha voluto rivolgere “un ringraziamento particolare ai medici e al personale del servizio cure palliative” del reparto di oncologia dell’ospedale di Ponderano.

