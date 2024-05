Neonato trovato senza vita dai genitori: possibile sindrome della morte in culla. Medici e infermieri del 118 hanno tentato di rianimare il piccolo, ma non c’è stato niente da fare.

Tragedia nella mattinata di ieri, gvenerdì 3 maggio, nel centro abitato di Nole, nel Canavese: un neonato è stato trovato senza vita dai genitori.

Come riportano i colleghi di Prima Torino, l’allarme è scattato poco dopo le 7. Nel giro di pochi minuti è arrivata l’ambulanza ed è anche atterrato l’elisoccorso. I medici e gli infermieri del 118 hanno tentato di rianimare il bimbo, nato il 30 marzo e senza nessun problema di salute, ma non c’è stato niente da fare.

Possibile sindrome della morte in culla

Insieme all’équipe medica sono arrivati anche i carabinieri di Mathi e gli agenti della polizia locale di Nole, pronti per scortare l’ambulanza nel vicino ospedale di Ciriè, casomai ce ne fosse stato bisogno. I medici e gli infermieri, che si sono confrontati subito con i genitori, non hanno escluso la Sindrome della morte in culla (Sids) che colpisce i bambini tra un mese e un anno di età.

La sindrome della morte improvvisa del lattante, conosciuta anche come morte in culla, «consiste in un decesso improvviso di un bambino di età compresa tra un mese e un anno, che rimane inspiegato dopo una approfondita indagine, comprensiva di un dettagliato esame delle circostanze e del luogo dove è avvenuta la morte, della revisione della storia clinica e di una autopsia completa».

