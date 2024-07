Non solo nubifragi: domenica in Piemonte anche una scossa di terremoto. L’epicentro a pochi chilometri da Torino.

Oltre che dai violenti nubifragi che hanno fatto danni soprattutto nel Torinese, Ossola e Valsesia, domenica all’alba il Piemonte è stato colpito anche da un terremoto. Come riportano i colleghi di Prima Torino, una scossa di terremoto è stata infatti rilevata alle 5.31 di domenica 30 giugno in provincia di Torino.

L’Istituto di geofisica e vulcanologia (sala sismica Ingv di Roma) ha rilevato una magnitudo di 2.3 della scala Richter. L’epicentro è stato registrato a un chilometro a Nord Ovest di Avigliana con coordinate geografiche (lat, lon) 45.0860, 7.3920 ad una profondità di 16 chilometri.

Avvertita solo da qualcuno nei piani alti dei condomini

La scossa registrata rientra nella casistita dei sismi di lieve entità. Un terremoto con magnitudo 2.5 viene avvertito solo da poche persone e ai piani più alti delle case, come appunto è stato in questo caso. Tra l’altro, la concomitanza con il temporale (con vento e relativi rumori) che proprio in quelle ore stava spazzando il Piemonte ha certamente contribuito a rendere meno percettibile la scossa.

E i danni veri, come noto, non li ha certamente fatti il terremoto.

