Nuovi occhi per fratello e sorella nati senza iride: stavano perdendo la vista. Intervento rivoluzionario alle Molinette, i due giovani hanno anche potuto scegliere il colore.

Due fratelli, lui 17 anni e lei 24, affetti da una rarissima malattia genetica ereditaria, sono stati sottoposti ad un delicatissimo intervento chirurgico senza precedenti nella stessa giornata per correggere i gravi problemi visivi. E’ avvenuto alla Città della salute e della scienza di Torino, ospedale Molinette. Lo riportano i colleghi di v.

La loro condizione, presente anche nella madre e in altri familiari, comportava l’assenza totale dell’iride associata a gravi alterazioni oculari. Tra queste, la cataratta ed un glaucoma progressivo, che metteva seriamente a rischio la loro vista. Per evitare il peggioramento irreversibile, il professor Michele Reibaldi (direttore oculistica universitaria), coadiuvato dalla sua équipe, ha deciso di operare entrambi i fratelli nello stesso giorno, intervenendo su entrambi gli occhi.

L’intervento rivoluzionario

Si è trattato di un triplice intervento rivoluzionario, che ha previsto il trattamento di tre diverse patologie associate. Il glaucoma che, nonostante la terapia medica, continuava a progredire minacciando gravemente la perdite del campo visivo, è stato trattato con l’impianto di un innovativo dispositivo mininvasivo che permette la riduzione della pressione oculare e l’arresto della perdita visiva

Secondo intervento, la rimozione della cataratta giovanile con l’impianto di un cristallino artificiale. E infine l’inserimento di un iride artificiale di ultima generazione. Nuovi occhi, nuova vista e nuova vita.

Hanno scelto il colore dei loro occhi

Oltre al recupero della vista, l’intervento ha dato ai due fratelli un’opportunità per loro insperata: avere per la prima volta l’iride e la possibilità di scegliere il colore dei propri occhi. Il fratello ha scelto una tonalità sul verde, mentre la sorella una tinta marrone scuro. Un dettaglio che non riguarda solo l’estetica, ma rappresenta un momento simbolico di cambiamento nella loro vita.

Dopo l’intervento, entrambi hanno riportato un significativo miglioramento della visione ed una concreta possibilità di preservare la vista per il futuro. Ora possono finalmente guardare il mondo con occhi nuovi

