Una motociclista 25enne muore schiantandosi contro un muro. Tragedia nel Biellese: l’incidente a pochi chilometri dal luogo di un altro impatto mortale avvenuto solo ieri.

Un nuovo dramma si è consumato lungo le strade del Biellese. A poche ore di distanza dal tragico incidente che ha visto la morte di un motociclista 75enne, un’altra vittima si aggiunge al bilancio delle ultime 24 ore.

Nel pomeriggio di oggi mercoledì 28 maggio, una giovane donna di appena 25 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto in via per Muzzano, a Occhieppo Inferiore. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, la ragazza stava percorrendo la strada in sella alla sua moto quando, all’altezza di una curva, avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi violentemente contro un muro.

I soccorritori non hanno potuto fare nulla

Come riportano i colleghi de La Provincia di Biella, l’impatto è stato devastante: all’arrivo dei soccorsi del 118 non c’è stato nulla da fare, la giovane è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale, impegnati nei rilievi per chiarire le dinamiche dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio, un possibile errore di manovra o un ostacolo improvviso in strada.

La notizia ha rapidamente fatto il giro della comunità locale, già provata dal lutto che poche ore prima aveva colpito un altro motociclista, deceduto sempre a Occhieppo Inferiore. Due tragedie in meno di 24 ore, a pochi chilometri di distanza, che scuotono profondamente il Biellese e accendono i riflettori sulla sicurezza stradale nella zona.

