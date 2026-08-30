CronacaFuori zona
Operaio 50enne muore cadendo in un tino pieno di mosto
L’incidente è avvenuto in un’azienda agricola dell’Astigiano. La vittima è rimasta schiacciata dal meccanismo della coclea.
Un operaio di 50 anni, Angelov Aleksandar, ha perso la vita l’altro pomeriggio in un’azienda agricola di Monastero Bormida, in provincia di Asti. L’incidente sul lavoro è avvenuto mentre erano in corso le attività legate alla vinificazione. Per l’uomo, di origine macedone e residente nell’Alessandrino, non c’è stato nulla da fare.
In base alla prima ricostruzione, il lavoratore è precipitato all’interno di un tino utilizzato durante la lavorazione dell’uva. Una volta caduto, è rimasto schiacciato dal meccanismo della coclea collocato sul fondo della struttura, utilizzato per movimentare il prodotto durante le diverse fasi della produzione.
Inutili i tentativi di soccorso
L’allarme ha fatto scattare un imponente intervento dei soccorritori. Nell’azienda agricola sono arrivati i sanitari del 118 ed è stato fatto intervenire anche l’elisoccorso. Sul posto hanno operato inoltre i vigili del fuoco, chiamati a intervenire nella complessa situazione che si era creata all’interno dell’impianto.
Nonostante la rapidità della mobilitazione, ogni tentativo di salvare Angelov Aleksandar si è rivelato inutile. Il personale sanitario ha potuto soltanto constatare il decesso del cinquantenne. L’incidente si è verificato nel pieno delle attività stagionali connesse alla raccolta e alla trasformazione dell’uva.
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Accertamenti sulla sicurezza
Nell’azienda sono intervenuti anche i tecnici dello Spresal dell’Asl competente, incaricati degli accertamenti previsti in caso di incidenti sul lavoro. Le verifiche serviranno a ricostruire nel dettaglio la dinamica della caduta e le circostanze nelle quali il lavoratore è entrato in contatto con gli ingranaggi.
Gli approfondimenti riguarderanno anche le condizioni di sicurezza nelle quali si stavano svolgendo le operazioni di vinificazione. Saranno gli accertamenti tecnici a chiarire la sequenza esatta degli eventi che ha portato alla morte dell’operaio.
Foto d’archivio
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